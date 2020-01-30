КНДР закрыла страну из-за угрозы коронавируса

Северная Корея до 1 марта закрыла въезд в страну авиатранспортом из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщает представительство национальной авиакомпании КНДР Air Koryo.

"С завтрашнего дня (31 января) на рейс Air Koryo по маршруту Владивосток – Пхеньян запрещена посадка иностранцев. Данная ограничительная мера вводится временно до 1 марта", – говорится в сообщении.

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Отметим, что рейс Владивостока в Пхеньян был единственным авиарейсом, которым иностранцы могли попасть в закрытую страну. Однако при этом из РФ в КНДР остается курсировать поезд.

"Поезда из КНДР в Россию пока продолжат курсировать, однако всем иностранным пассажирам, прибывающим в республику через российскую границу придется отправиться на месячный карантин", – сообщили ТАССу в Пхеньяне.

Добавим, что ранее китайская Air China отменила полеты из Китая в КНДР до 1 марта. В свою очередь Air Koryo планирует выполнить два своих рейса из Пхеньяна в Пекин 1 и 4 февраля, а затем также приостановить на месяц полеты в Китай. Закроют также железнодорожное сообщение по маршруту Пхеньян – Даньдун и Пхеньян – Пекин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сингапуре, Вьетнаме и Индии подтвердили первый случай заболевания смертельным коронавирусом nCoV, который распространился из Китая.

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