Голод и "мертвые" улицы: украинка раскрыла закулисье жизни в закрытой КНДР

Северная Корея является безопасной страной для иностранцев, которые не нарушают ее внутренних правил.

Об этом НВ рассказала украинка Мария Зубарева, которая попала в КНДР в начале девяностых – в конце правления Ким Ир Сена – и прожила там несколько лет. Она преподавала в школе при посольстве.

За иностранцами, по словам женщины, в КНДР постоянно наблюдают: не важно, это заезжий турист или человек, который постоянно живет в Северной Корее – неподалеку всегда будет работник спецслужб.

КНДР Sputnik

"Безусловно, за мной всегда кто-то ходил. Это было ненавязчиво – они не дышали мне в спину, но я понимала, что [на расстоянии] 30-40 метров меня "сопровождали" в любом случае. Это совершенно безопасная страна, если не будет команды", – сказала она.

На вопрос журналиста о том, что она имеет ввиду, женщина ответила: "Команды "фас!" Помните, как с этим американцем, который срывал плакаты? Он нарушил определенные правила и "получил". Если ты не нарушаешь правила, то живешь в 100%-й безопасности. Но если ты нарушаешь правила… Да, конечно – это диктатура".

Зубарева добавила, что с корейцами иностранцы поговорить не могут, поскольку такой диалог может завершиться подозрением в шпионаже.

"Если подойти к корейцу и поприкалываться: на корейском спросить "который час?" – видно его беспомощные глаза, он тут же собирает вокруг себя свидетелей и просто молит, чтобы от него отошли, потому что нельзя разговаривать один на один. Я иностранка, я не могу говорить с корейцем", – сказала она.

Женщина также заметила недостачу продовольствия в стране, хотя настоящий голод пришел в Северную Корею уже после того, как она ее покинула.

"Весной прямо видно было, как люди выходили в парки, собирали какие-то корешки, какую-то травку. В то же время в деревне, в провинции, жили гораздо лучше, потому что у них все-таки была возможность что-то вырастить, собрать...

Служащие получали паек кимчи (это пекинская капуста специального острого посола) и рис – это основная пища корейца. В магазинах невозможно было что-либо купить: там стоял уксус, водка, какое-то масло – в общем, то, из чего состряпать какую-то еду невозможно. Военнослужащие, возможно, еще получали в паек немного мяса. Они жили лучше", – рассказала украинка.

Партийная элита, по ее словам, жила на закрытой, так называемой мертвой, улице. "Потому что там стояли шлагбаумы в начале, а в конце – хорошие дома. Туда заезжали хорошие автомобили. Это было неподалеку от нашего дома. Естественно, они пользовались всеми привилегиями и благами", – вспомнила Зубарева.

Женщины в армии КНДР BBC

Как писал OBOZREVATEL, недавно Ким Чен Ын написал письмо президенту США Дональду Трампу с предложением продолжить переговоры. Он пообещал завершить ракетные испытания сразу же, как закончатся учения американцев в Южной Корее.

В июне Трамп встретился с Ким Чен Ыном в КНДР. Это был первый случай в истории, когда представители двух стран пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию.

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