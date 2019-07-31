КНДР тайно запустила новые ракеты: соседи бьют тревогу

В районе побережья Японского моря в среду, 31 июля, были запущены новые баллистические ракеты КНДР малого радиуса действия.

Об этом заявили военные Южной Кореи, пишет "Ренхап". Правда, в Северной Корее об испытаниях молчат. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наши вооруженные силы сегодня (31 июля) на рассвете зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", — заявил объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Запуск ракеты в КНДР "Ренхап"

Отмечается, что они преодолели расстояние от 240 до 330 километров, их полет якобы проходил на низкой высоте.

В связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля Северная Корея захватила рыболовецкое судно России "Сянхайлинь-8" с 17 моряками на борту.

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