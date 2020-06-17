КНДР стягивает войска к границе с Южной Кореей
Севернокорейский лидер Ким Чен Ын
Северная Корея заявила о стягивании войск к границе с Южной Кореей и возобновлении там военных учений.
При этом от переговоров КНДР отказывается, пишет Associated Press. Также государство восстановит сторожевые посты в прифронтовых районах.
Таким образом Северная Корея аннулирует соглашение о сокращении напряженности с Южной Кореей от 2018 года. Отмечается, что это приведет к эскалации и напряженности между соперниками.
В свою очередь военные в Южной Корее выразили обеспокоенность решением соседей перестать соблюдать соглашение. Там заявили, что в случае начала боевых действий Пхеньяну придется заплатить соответствующую цену, передают РИА Новости.
Днем ранее КНДР взорвала офис для связи с Южной Кореей
"Действия КНДР сводят на нет все совместно достигнутые за более чем 20 лет результаты и усилия в сфере прогресса межкорейских отношений и сохранения мира на Корейском полуострове", – заявил начальник отдела военных операций Объединенного комитета начальника штабов Южной Кореи Чон Дон Чжин.
В министерстве обороны подчеркнули, что намерены придерживаться соглашений с КНДР в военной сфере и призвали Сеул делать тоже самое.
Администрация президента Южной Кореи сообщила, что там не считают происходящее поводом для отказа от военного соглашения. В связи с этим Южная Корея сохранит запрет на отправку на Север агитационных материалов и листовок, даже если КНДР, как и обещала, начнет распространять свои листовки на южнокорейской территории, так как это нарушает имеющиеся договоренности.
Как писал OBOZREVATEL ранее:
во вторник, 16 июня, КНДР взорвала офис для связи с Южной Кореей. Ранее Северная Корея пригрозила Сеулу началом войны.
Сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее вероятным разрывом соглашения от 2018 года, которое касается военной сферы.
Основанием для заявления стали "тысячи листовок против КНДР", которые были отправлены на ее территорию с помощью воздушных шаров.