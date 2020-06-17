КНДР стягивает войска к границе с Южной Кореей

Северная Корея заявила о стягивании войск к границе с Южной Кореей и возобновлении там военных учений.

При этом от переговоров КНДР отказывается, пишет Associated Press. Также государство восстановит сторожевые посты в прифронтовых районах.

Таким образом Северная Корея аннулирует соглашение о сокращении напряженности с Южной Кореей от 2018 года. Отмечается, что это приведет к эскалации и напряженности между соперниками.

В свою очередь военные в Южной Корее выразили обеспокоенность решением соседей перестать соблюдать соглашение. Там заявили, что в случае начала боевых действий Пхеньяну придется заплатить соответствующую цену, передают РИА Новости.

Днем ранее КНДР взорвала офис для связи с Южной Кореей

"Действия КНДР сводят на нет все совместно достигнутые за более чем 20 лет результаты и усилия в сфере прогресса межкорейских отношений и сохранения мира на Корейском полуострове", – заявил начальник отдела военных операций Объединенного комитета начальника штабов Южной Кореи Чон Дон Чжин.

В министерстве обороны подчеркнули, что намерены придерживаться соглашений с КНДР в военной сфере и призвали Сеул делать тоже самое.

Администрация президента Южной Кореи сообщила, что там не считают происходящее поводом для отказа от военного соглашения. В связи с этим Южная Корея сохранит запрет на отправку на Север агитационных материалов и листовок, даже если КНДР, как и обещала, начнет распространять свои листовки на южнокорейской территории, так как это нарушает имеющиеся договоренности.

Как писал OBOZREVATEL ранее: