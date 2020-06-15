КНДР пригрозила Сеулу началом войны

Мир 09:51, 15.06.2020 Обновлено: 11:25, 15.06.2020

Власти КНДР заявили о готовности принять решительные меры по отношению к Южной Корее за распространение пропагандистских листовок "перебежчиками с Севера" вплоть до использования армии.

Как сообщает агентство Yonhap, в Пхеьяне заявили о "готовности к действиям солдат и народа КНДР" и "нетерпимости руководства к обидам".

КНДР пригрозила Сеулу началом войны

"Безжалостные ответные действия будут продолжаться. Наша непобедимая революционная мощная армия отомстит за наш народ, который стал злее, чем когда-либо", – цитирует агентство сообщение северокорейской газеты Rodong Sinmun.

В правящей партии Северной Кореи подчеркнули, что народ и армия не будут “терпеть унижения достоинства нашего высшего руководства”.

В последние недели Северная Корея почти ежедневно критиковала Южную Корею, оценивая отправку листовок в коммунистическое государство как враждебный акт, который нарушает ряд мирных соглашений.

Как сообщал OBOZREVATEL, сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее вероятным разрывом соглашения от 2018 года, которое касается военной сферы.

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