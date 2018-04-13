КНДР откажется от ядерного оружия: названо условие

Северная Корея согласится отказаться от ядерной программы, если США гарантируют сохранение политической системы.

Такое заявление сделал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином лидер КНДР Ким Чен Ын в Пекине, передает Tokyo Shimbun со ссылкой на источник.

"Если США честно отреагируют, то Пхеньян может подготовить дорожную карту денуклеаризации до или после саммита КНДР и США", – отметил источник.

По словам лидера КНДР, Пхеньян откажется от ядерного оружия, если Вашингтон прекратит свою "враждебную политику".

Как сообщал "Обозреватель", 6 марта Ким Чен Ын заявил, что готов отказаться от ядерных испытаний и обсудить с США условия.

Позже, в администрации президента США рассказали, что Ким Чен ЫН хочет обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.