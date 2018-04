Историческое решение: КНДР отказалась от ядерного оружия

КНДР отказывается от дальнейших ядерных испытаний и закрывает главный испытательный полигон.

О таком решении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына сообщили государственные СМИ, передает CNN. Так, указывается, что с 21 апреля КНДР намерена полностью прекратить запуски межконтинентальных баллистических ракет.

Заморозка ядерных и ракетных испытаний обсуждалась на пленарном заседании центрального комитета правящей партии КНДР.

"Сейчас КНДР не нужны испытания ракет, поскольку вся научная работа по созданию ядерных боеголовок, а также разработка средств доставки и нанесения удара была завершена. Северный ядерный испытательный полигон завершил свою миссию", - цитирует агентство слова главы КНДР.

Журналисты обращают внимание на то, что это происходит всего за неделю до встречи Кима и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, накануне запланированной исторической встречи с президентом США Дональдом Трампом и всего через несколько недель после того, как северокорейский лидер встретился с президентом Китая Си Цзиньпином.

США и Южная Корея уже приветствовали соответствующее решение КНДР.

"Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон", - написал Трамп в Twitter. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира - большой прогресс! С нетерпением ждем нашего cаммита".

