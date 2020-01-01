КНДР обрушилась на мир с серьезными угрозами: о чем речь

КНДР больше не будет выполнять условия моратория на испытания ядерного оружия.

Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын во время своего обращения к нации 31 декабря, пишет The New York Times. По его словам, КНДР якобы больше не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет.

Ким Чен Ын следит за испытаниями ракеты DW

В связи с этим он анонсировал, что очено скоро мир опять станет свидетелем новой стратегического оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник президента Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы реагировать в случае новых ракетных испытаний Северной Кореи, совершив полет над территорией КНДР.

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