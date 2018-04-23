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КНДР идет на уступки: стало известно об еще одной договоренности с США

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Лидер КНДР Ким Чен Ын согласился на проверку ядерного полигона американской инспекцией.

Это произошло в рамках недавней встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео, передает ТАСС.

Отмечается, что лидер КНДР в ходе беседы с Помпео отметил, что у Пхеньяна "нет причин не заморозить работу полигона, если будет гарантирована безопасность" Севера.

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По информации СМИ, США рассматривают различные шаги для того, чтобы проверить работу ядерных объектов КНДР после того, как инспекторы получат официальное разрешение на доступ к ним.

Как сообщал "Обозреватель", 21 апреля стало известно, что КНДР отказывается от дальнейших ядерных испытаний и закрывает главный испытательный полигон.

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Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персоны
Ким Чен ЫнДональд Трамп
Место
Северная Корея
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