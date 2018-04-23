КНДР идет на уступки: стало известно об еще одной договоренности с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын согласился на проверку ядерного полигона американской инспекцией.

Это произошло в рамках недавней встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео, передает ТАСС.

Отмечается, что лидер КНДР в ходе беседы с Помпео отметил, что у Пхеньяна "нет причин не заморозить работу полигона, если будет гарантирована безопасность" Севера.

По информации СМИ, США рассматривают различные шаги для того, чтобы проверить работу ядерных объектов КНДР после того, как инспекторы получат официальное разрешение на доступ к ним.

Как сообщал "Обозреватель", 21 апреля стало известно, что КНДР отказывается от дальнейших ядерных испытаний и закрывает главный испытательный полигон.