КНДР четвертый раз подряд запустила ракеты: соседи забили тревогу

В субботу, 10 августа, КНДР опять запустила две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

Об этом сообщили военные в Южной Корее, передает Yonhap. Отмечается, что Северная Корея стала очень активной в последнюю неделю, что вызывает опасения у ее соседей.

В частности, снаряды были запущены из города Хамхын в сторону Японского моря. Запуск стал четвертым за последние 10 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля в районе побережья Японского моря были запущены новые баллистические ракеты КНДР малого радиуса действия. Затем последовали еще два запуска.

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