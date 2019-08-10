Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

КНДР четвертый раз подряд запустила ракеты: соседи забили тревогу

447 Читать материал на украинском

В субботу, 10 августа, КНДР опять запустила две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

Об этом сообщили военные в Южной Корее, передает Yonhap. Отмечается, что Северная Корея стала очень активной в последнюю неделю, что вызывает опасения у ее соседей.

В частности, снаряды были запущены из города Хамхын в сторону Японского моря. Запуск стал четвертым за последние 10 дней.

Новости
Ким Чен Ын на Mercedes: Россия загремела в громкий скандал с КНДР

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля в районе побережья Японского моря были запущены новые баллистические ракеты КНДР малого радиуса действия. Затем последовали еще два запуска.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Северная Корея
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...