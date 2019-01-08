''Клянусь перед могилой!'' Премьер Японии осадил захватнический пыл Путина

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что обязуется приложить все силы для заключения мирного договора по "северным территориям" — Южным Курилам, принадлежащим России.

Такое обещание прозвучало во время посещения могилы его отца, экс-министра иностранных дел Синтаро Абэ, сообщает "Знак". "Клянусь перед могилой, я буду делать все возможное каждый день, чтобы выполнить свои обязанности. Мой отец работал над проблемой японо-советских отношений в то время, проблемой северных территорий и проблемой мирного договора. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы все равно решить эту проблему и положить ей конец", — подчеркнул он.

Также стало известно, что японские власти намерены предложить России отказаться от взаимных требований компенсаций по Южным Курилам. Москве будет озвучена эта идея во время следующих переговоров между странам по мирному договору.

Курилы Википедия

Перед этим Синдзо Абэ заявлял, что вопрос принадлежности Курильских островов не может быть решен без согласия их жителей. Он подчеркнул, что претензии Токио не предполагают выселения оттуда россиян.

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