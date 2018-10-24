Полиция нашла два взрывных устройства в почте, которую отправили в офис бывшего президента Барака Обамы и в дом экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и 42-го президента США Билла Клинтона. Устройства похожи на то, которое было найдено в доме миллиардера Джорджа Сороса на днях. - ред.

Вполне вероятно, что в условиях нарастающей радикализации и расслоения американцев накануне предстоящих выборов в Конгресс, один одурманенный опиумом правой ультра-националистической пропаганды избиратель решил собственноручно расправиться с внушаемыми ему врагами.

А именно Клинтоны, Обама, Сорос и CNN - на чей адресс пришли смертоносные бандероли - враги номер 1, 2, 3, и 4 для рупора правого нативизма Fox News и для самого Дональда Трампа.

В качестве бэкграунда стоит вспомнить, как пару лет назад праворадикальный радиоведущий и конспиролог #1 Алекс Джоунс запустил свою самую феерическую теорию заговора, известную как "пицагейт". Согласной ей, вышедшей аккурат в разгар президентских выборов 2016го, влиятельные сторонники Хиллари Клинтон, включая главу ее предвыборного штаба Джона Подесту, были вовлечены в тайную организацию педофилов. Этот абсурд в духе салемских ведьм закончился тем, что один из оболваненных радиослушателей решил взять расследование в свои руки, ворвался в пицерию якобы служившую штабом педофилов, и начал стрельбу.

Не знаю, кто может выиграть от сообщений о бомбах, присланных Клинтонам, Обаме и CNN, но почти уверен что Трамп в очередной раз не сможет ограничиться официальным заявлением Белого Дома о недопустимости подобных попыток терактов. Не исключаю, что в ближайшие дни с уст президента мы услышим очередную конспиративную теорию “на опережение”: мол, демократы сами устроили весь этот мнимый почтовый терроризм, дабы заработать себе очки сочувствия (“sympathy vote”, как говорят в Америке) и мобилизовать своих избирателей перед выборами.

Меня могу спросить - а как же российский след в этом деле? Нельзя исключать ни одну из версий, если идет разговор о путинской России. Опыт последних американских выборов нам об этом напоминает оглушающей триколоровой мигалкой. Россия активно играет роль спойлера американской (и западной в целом) демократии, где-то мастерски, a где-то топорно играя на внутренних противоречиях западных политических систем. В контексте этой миссии, эта история с бомбами по почте могла бы заслужить ее автору пожизненную пенсию от ФСБ.

Тем не менее, традиция с почтовыми сюрпризами в виде взрывчаток или сибирской язвой - старая добрая американская традиция. Поэтому все-таки правдоподнобней представляется версия с доморощенным террористом или группой таковых.