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28 апреля • обновлено в 23:07
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Клинтон выразила поддержку Байдену на выборах президента США

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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон публично объявила о своей поддержке кандидата в президенты Джо Байдена на предстоящих выборах в стране.

Об этом она заявила во время онлайн-конференции с кандидатом, отметив, что он готовился к президентству всю жизнь, а сама она "имела честь" работать с ним не один год. Ее слова цитируют РИА Новости.

"Я хотела бы добавить свой голос ко многим другим, кто поддержал вас. Очень рада быть частью вашей кампании – не только поддержать вас, но и помочь осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах", – сказала американский политик.

Хиллари Клинтон и Джо Байден

Хиллари Клинтон и Джо Байден

Помимо этого, экс-госсекретарь США подчеркнула, что была не только коллегой Байдена, но и его другом.

"Хотела бы, чтобы он был президентом прямо сейчас, но я не смогу дождаться этого, если все мы не сделаем свое дело", – добавила Клинтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно предварительным итогам голосования, по состоянию на 11 марта, экс-вице-президент США Джо Байден побеждает на внутрипартийных выборах в четырех штатах.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Выборы в США
Персоны
Хиллари Клинтон Джо Байден
Место
США
Тег
Выборы Президента
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