Клиника Charité в обнародованном отчете о лечении Навального назвала факторы, благодаря которым он выжил
Немецкая клиника Charité опубликовала отчет о лечении российского оппозиционера Алексея Навального после отравления "Новичком", согласно которому он выжил благодаря своевременной интубации и переводу на ИВЛ.
Материалы о лечении Навального выложены в медицинском журнале The Lancet с его разрешения. Быстрому восстановлению пациента способствовало хорошее его здоровье до отравления.
Медики подробно описали состояние политика и препараты, которые они применяли для лечения.
В отчете указано, что первоначальным диагнозом было отравление ингибитором холинэстеразы – ядом, который используется в нервно-паралитических веществах и инсектицидах. Позже лаборатория вооруженных сил Германии выявила фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок".
Это не повлияло на методику лечения пациента, поскольку действие отравляющих веществ на организм похожее.
Медики перечислили симптомы, которые наблюдались у Навального: сужение зрачков, повышенное выделение слюны и пота, изменения сердечного ритма, мышечная гиперактивность.
Также в анализах мочи оппозиционера после его доставки в клинику обнаружили следы атропина, который считается эффективным антидотом при отравлениях фосфорорганическими веществами. Его Навальному вводили в омской больнице. Однако немецкие врачи оценили действие препарата как "неясное".
В отчете указано, что на коже пациента были обнаружены пять разновидностей бактерий, устойчивых ко многим лекарственным препаратам.
На 12-й день лечения у Навального начало восстанавливаться естественное дыхание, на 24-й день его отключили от ИВЛ. Еще через два дня пациента перевели в обычную палату.
Практически полное восстановление неврологических, нейропсихологических и нейрофизиологических показателей у Навального зафиксировали на 55-й день.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Омске 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. Он впал в кому и находился в реанимации.
В сети опубликовали видео из аэропорта и самолета с Навальным. Позже выяснилось, что перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
Мужчину отправили на лечение в Германию, хотя сперва отпускать его не хотели. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Зарубежные эксперты нашли следы вещества из группы "Новичок" на бутылке с водой политика и на других его вещах.
Представители президента РФ неоднократно отрицали и сам факт отравления и причастность власти к инциденту. Так, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал обвинения "пустым шумом".
14 октября послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению Навального. 15 октября ЕС ввел в действие санкции против шести россиян.
Германия и Франция стали инициаторами пакета санкций против России. Великобритания и Нидерланды полностью поддержали их требования.
Российский оппозиционер Алексей Навальный удивился, узнав, что его якобы пытались повторно отравить, когда он находился в состоянии комы.
Также установлены возможные отравители Навального из ФСБ России.