Клиника Charité в обнародованном отчете о лечении Навального назвала факторы, благодаря которым он выжил

Немецкая клиника Charité опубликовала отчет о лечении российского оппозиционера Алексея Навального после отравления "Новичком", согласно которому он выжил благодаря своевременной интубации и переводу на ИВЛ.

Материалы о лечении Навального выложены в медицинском журнале The Lancet с его разрешения. Быстрому восстановлению пациента способствовало хорошее его здоровье до отравления.

Медики подробно описали состояние политика и препараты, которые они применяли для лечения.

В отчете указано, что первоначальным диагнозом было отравление ингибитором холинэстеразы – ядом, который используется в нервно-паралитических веществах и инсектицидах. Позже лаборатория вооруженных сил Германии выявила фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок".

Это не повлияло на методику лечения пациента, поскольку действие отравляющих веществ на организм похожее.

Медики перечислили симптомы, которые наблюдались у Навального: сужение зрачков, повышенное выделение слюны и пота, изменения сердечного ритма, мышечная гиперактивность.

Также в анализах мочи оппозиционера после его доставки в клинику обнаружили следы атропина, который считается эффективным антидотом при отравлениях фосфорорганическими веществами. Его Навальному вводили в омской больнице. Однако немецкие врачи оценили действие препарата как "неясное".

В отчете указано, что на коже пациента были обнаружены пять разновидностей бактерий, устойчивых ко многим лекарственным препаратам.

На 12-й день лечения у Навального начало восстанавливаться естественное дыхание, на 24-й день его отключили от ИВЛ. Еще через два дня пациента перевели в обычную палату.

Практически полное восстановление неврологических, нейропсихологических и нейрофизиологических показателей у Навального зафиксировали на 55-й день.

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