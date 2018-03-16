Почему россияне выбирают Путина: Медведев раскрыл секрет

Безальтернативность избрания президентом России нынешнего главу государства Владимира Путина объясняется исторической склонностью россиян к поклонению "сильной руке".

Об этом в эфире ObozTV заявил политический консультант Олег Медведев.

"Понятно, что, возможно не на уровне 80-90%, но на уровне 60-70% россияне поддерживают своего вождя. Это клинический факт, который невозможно опровергнуть. Поэтому пребывание Путина при власти вполне отвечает настроениям российского общества. Это именно та власть, которую хотят видеть россияне", - подчеркнул он.

Кроме того, эксперт считает, что Кремлю давно стоило задуматься над тем, чтобы отменить прямые выборы президента страны.

"Конечно, для этого не обязательно устраивать цирк, который они называют выборами, а найти какие-то другие формы. Например, венчание на царствование, плебисцит или вообще отменить общие президентские выборы и пускай голосовала бы Госдума и Совет федерации. Но факт в том, что Путин там находится в соответствии с российской политической культурой и традициям", - убежден Медведев.

По его словам, поездка в аннексированный Крым служит этому косвенным подтверждением.

"Визит в Крым является таким способом накаливания атмосферы, генерацией ура-патриотического психоза. Это собственно по законам драматургии и есть кульминацией всей кампании Путина. Возможно, что для россиян это более серьезное действо, чем даже когда он все те свои ядерные погремушки демонстрировал во время послания", - констатировал он.

Как сообщал Обозреватель, ранее научный сотрудник Института водных проблем РАН, член партии РОДП "Яблоко" Юрий Медовар заявил, что выборы президента России, которые пройдут 18 марта, могут стать последними в истории страны.