"Пытается выглядеть послушным": Климкин высмеял перепуганного Лаврова на переговорах с Трампом

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высмеял главу МИД России Сергея Лаврова за фото со встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующий пост украинский политик опубликовал на своей странице в Twitter в среду, 11 декабря. Он сравнил снимок с фотографией своей встречи с американским лидером.

"Как-то Лавров очень смирно стоит. То ли Трамп его напугал, то ли пытается выглядеть послушно. А, может, это геополитика. Ну у меня как-то душевнее было", – написал Климкин.

Сергей Лавров и Дональд Трамп Коллаж

Лавров и Трамп на переговорах twitter.com/PavloKlimkin

Климкин и Трамп twitter.com/PavloKlimkin

Напомним, Лавров и Трамп провели переговоры в Белом доме во вторник, 10 декабря. С американскими представителями россиянин обсудил, в частности, Украину.

Якось Лавров дуже струнко стоїть. Чи то Трамп його налякав, чи то намагається виглядати слухняно ;) а, може, це геополітика :) ну в мене якось душевніше було :) pic.twitter.com/QPY4E4RW7p — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 11, 2019

Как писал OBOZREVATEL, ранее государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал визит Лаврова в Вашингтон на фоне слушаний по импичменту Трампа. По его словам, слушания не должны мешать работе администрации.

Встреча российских и американских политиков была закрытой для прессы, однако после нее состоялась пресс-конференция.

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