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11 декабря • обновлено в 20:00
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"Пытается выглядеть послушным": Климкин высмеял перепуганного Лаврова на переговорах с Трампом

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высмеял главу МИД России Сергея Лаврова за фото со встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующий пост украинский политик опубликовал на своей странице в Twitter в среду, 11 декабря. Он сравнил снимок с фотографией своей встречи с американским лидером.

"Как-то Лавров очень смирно стоит. То ли Трамп его напугал, то ли пытается выглядеть послушно. А, может, это геополитика. Ну у меня как-то душевнее было", – написал Климкин.

Сергей Лавров и Дональд Трамп

Сергей Лавров и Дональд Трамп

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Лавров и Трамп на переговорах

Лавров и Трамп на переговорах

twitter.com/PavloKlimkin

Климкин и Трамп

Климкин и Трамп

twitter.com/PavloKlimkin

Напомним, Лавров и Трамп провели переговоры в Белом доме во вторник, 10 декабря. С американскими представителями россиянин обсудил, в частности, Украину.

Как писал OBOZREVATEL, ранее государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал визит Лаврова в Вашингтон на фоне слушаний по импичменту Трампа. По его словам, слушания не должны мешать работе администрации.

Встреча российских и американских политиков была закрытой для прессы, однако после нее состоялась пресс-конференция.

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Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Павел Климкин Сергей Лавров Дональд Трамп
Место
Украина
Теги
фотографии политика
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вау, чугункин шутить научился?)))))
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Mega Death
Mega Death
Климкин самый лучший министр иностранных дел на Земле.....после Дешицы)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, ну зачем вы все такие дурачки?
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