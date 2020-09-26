Климкин: в судьбе Беларуси главную роль сыграет Путин

После тайной инаугурации Александра Лукашенко ключевую роль в судьбе Беларуси сыграет Россия, а именно – ее президент Владимир Путин.

Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии OBOZREVATEL. По его словам, для главы РФ самопровозглашенный президент Беларуси также становится токсичным активом.

Однако, уверен он, Путин опасается резкого свержения белорусского политика по личным причинам, поэтому пойдет на диалог с Западом.

“Для Путина критично, чтобы Лукашенко просто не убрали, поскольку это можно рассматривать как проекцию на российские события. Поэтому ему нужно, чтобы переход был контролированным – это его ключевая задача. Он играет внутри своей страны, чтобы показать, что Лукашенко просто так скинуть нельзя, он играет с Беларусью, чтобы сохранить там пророссийский контроль – создать систему пророссийских партий и бизнес-элит, и конечно с Западом, потому что он прекрасно понимает, что им надо о чем-то договориться", – считает Климкин.

По его словам, произошедшее в Минске 23 сентября нельзя считать инаугурацией. Он назвал церемонию фарсом, который организовали не тайно, а подпольно.

“В перспективе никто ни о каком Лукашенко говорить не будет, но сейчас оптимально начать дискуссию по новой Конституции и срочно провести президентские и парламентские выборы – без участия Лукашенко. Но он находится в неадеквате и будет держаться за власть. Поэтому я боюсь, что завтрашние-послезавтрашние протесты будут очень эмоциональными. У меня много друзей в Беларуси, я с ними переписываюсь", – объяснил Климкин.

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