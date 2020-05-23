Климкин предрек "эпоху беспорядка" после пандемии COVID-19

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что после пандемии COVID-19 мир реструктуризируется и наступит "эпоха беспорядка".

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Этот период продлится 10-20 лет и будет частично креативным, а частично сложным, рассказал он в интервью "Громадському".

Павел Климкин eadaily.com

Климкин не считает, что сейчас глобализация умирает. Он привел в пример Первую мировую войну.

"Перед Первой мировой войной был всплеск технологий, всплеск товарных потоков. Затем это прижала частично Первая мировая, частично пандемия испанки (пандемия испанского гриппа с января 1918 года по декабрь 1920 года). А затем был вновь всплеск. Поэтому я считаю, что глобализация как-то по-другому структурируется, но новый всплеск будет. Я в этом плане оптимист. Мир реструктурируется. То, что есть сейчас, работать никогда не будет. Эта система не является постоянной, не является эффективной, в конце концов является нечеловеческой. Но этот переходный этап продлится 10-20 лет. Это не будет завтра или послезавтра", – объяснил бывший глава МИД.

По его мнению, мир ждет "эпоха беспорядка". Он отметил, что если Украина привыкла к нестабильности, то европейские страны – нет.

"Сейчас начнется "эпоха беспорядка". Частично он будет привлекательным и креативным, а частично сложным. Вот мы с вами привыкли в Украине к нестабильности. У нас постоянно проблемы, и мы к этому привыкли. А представьте себе жителя, например, Бельгии или Франции. Для него последние 40 лет жизни после падения Берлинской стены – это предполагаемые линейные года", – подчеркнул Климкин.

Также бывший министр добавил, что в перезапуске нуждается ООН и Всемирная организация здравоохранения.

"Нужны аудит и перезагрузки. И я большой фанат того, что это должна быть глобальная структура (ВОЗ) с исполнительными полномочиями. Возможно, даже финансироваться за счет глобального налога. Сейчас обсуждается идея глобального налога на борьбу с изменениями климата. Почему бы не выделить часть на здравоохранение? Некоторые вещи, например, вакцины, могли бы делаться на глобальном уровне", – подытожил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО готовятся к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19. Генсек Йенс Столтенберг считает, что потенциальные противники будут пытаться проверить решимость Альянса.

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