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14 ноября • обновлено в 07:58
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Климкин назвал следующую цель Путина в Украине после Донбасса

2.8т
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Президент России Владимир Путин после завершения активной фазы войны на Донбассе возьмется за юг Украины.

Об этом заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает "24". "Украинский юг для РФ решает сразу 6-7 стратегических задач. Это контроль над безопасностью Черного моря, это коридоры в Крым и Приднестровье", – пояснил он.

По словам бывшего министра, все начнется с дестабилизации, вслед за ней возможные военные и гибридные средства.

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"Сначала будут гибридные. Путин может позволить себе полную военную операцию, но не хочет этого. Он будет стремиться сначала к дестабилизации. И потом ко всему, что позволит отбить украинский юг", – считает Климкин.

При этом он назвал главной целью Путина – создание так называемого квазигосударственного формирования на территории Украины. Причем, говорит Климкин, присоединять Кремль, возможно, его не планирует.

Это могут быть формально отдельные территории, но реальный контроль над ними будет иметь Москва – и с этим предложат мириться Европе в рамках условного "общего соседства", пояснил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич успокоил, что вторжения российских войск в Украину со стороны Беларуси не будет, а любая информация об угрозе из-за концентрации войск у украинской границы является вбросом.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Павел Климкин
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
Опять все та же шарманка. За 5 лет не надоело еще?
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