Климкин назвал "важнейшего лоббиста" Путина в Европе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

По словам дипломата, важно ввести ограничительные меры против тех, кто занимается продвижением проектов РФ за границей. Такое заявление он сделал немецкой газете Bild.

"Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", – подчеркнул Климкин.

Как сообщал "Обозреватель", самая массовая немецкая газета Bild в номере за 17 марта 2018 года, то есть за день до президентских выборов в России, поздравила Путина с победой.