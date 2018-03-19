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Климкин назвал "важнейшего лоббиста" Путина в Европе

5.6тЧитать новость на украинском

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

По словам дипломата, важно ввести ограничительные меры против тех, кто занимается продвижением проектов РФ за границей. Такое заявление он сделал немецкой газете Bild.

"Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", – подчеркнул Климкин.

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Как сообщал "Обозреватель", самая массовая немецкая газета Bild в номере за 17 марта 2018 года, то есть за день до президентских выборов в России, поздравила Путина с победой.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на Обозревателе.

Темы
Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликт
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Павел Климкин
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