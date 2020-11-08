Кличко поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко поздравил кандидата от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Текст поздравления приводит персональный сайт политика.

"Искренне поздравляю Джо Байдена с победой на выборах президента США. Имел честь встречаться с ним и в Соединенных Штатах, и в Украине. И уважаю как человека и политика, который последовательно поддерживает Украину в противодействии российской агрессии и в процессе реформ. Джо Байден хорошо знает нашу страну и является ее симпатиком. Поэтому верю в прогресс партнерских отношений между нашими государствами. И в эффективное сотрудничество в борьбе Украины за территориальную целостность и воплощение необходимых реформ и демократических преобразований", - отметил Виталий Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джо Байден стал сорок шестым президентом США.