Китаю выставят счет за коронавирус: Трамп предупредил о "больших деньгах"
Президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают разные варианты ответственности Китая за неспособность сдержать распространение коронавируса и речь идет о больших деньгах.
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Деталями он поделился на брифинге в Белом доме (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Германия изучает варианты, мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения", – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Вашингтон предъявить Китаю счет за вызванные коронавирусом убытки. Перед этим Берлин заявил о 30 миллиардах евро.
"Мы проводим очень серьезное расследование. Мы проинформируем вас позже. Мы должны получить ответы", – добавил он.
Отметим, Трамп и ранее грозился "наказать" Китай в случае, если подтвердится версия с утечкой вируса из лаборатории Уханя.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский штат Миссури подал иск против Китая из-за вспышки коронавируса и потребовал возместить нанесенный ущерб.