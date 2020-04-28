Китаю выставят счет за коронавирус: Трамп предупредил о "больших деньгах"

Президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают разные варианты ответственности Китая за неспособность сдержать распространение коронавируса и речь идет о больших деньгах.

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Деталями он поделился на брифинге в Белом доме (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Германия изучает варианты, мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения", – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Вашингтон предъявить Китаю счет за вызванные коронавирусом убытки. Перед этим Берлин заявил о 30 миллиардах евро.

США выставят Китаю счет за коронавирус

"Мы проводим очень серьезное расследование. Мы проинформируем вас позже. Мы должны получить ответы", – добавил он.

Отметим, Трамп и ранее грозился "наказать" Китай в случае, если подтвердится версия с утечкой вируса из лаборатории Уханя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский штат Миссури подал иск против Китая из-за вспышки коронавируса и потребовал возместить нанесенный ущерб.