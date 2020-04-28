Главная Новости
28 апреля • обновлено в 07:55
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Китаю выставят счет за коронавирус: Трамп предупредил о "больших деньгах"

5.7т
Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают разные варианты ответственности Китая за неспособность сдержать распространение коронавируса и речь идет о больших деньгах.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Деталями он поделился на брифинге в Белом доме (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Германия изучает варианты, мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения", – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Вашингтон предъявить Китаю счет за вызванные коронавирусом убытки. Перед этим Берлин заявил о 30 миллиардах евро.

США выставят Китаю счет за коронавирус

США выставят Китаю счет за коронавирус

"Мы проводим очень серьезное расследование. Мы проинформируем вас позже. Мы должны получить ответы", – добавил он.

Отметим, Трамп и ранее грозился "наказать" Китай в случае, если подтвердится версия с утечкой вируса из лаборатории Уханя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский штат Миссури подал иск против Китая из-за вспышки коронавируса и потребовал возместить нанесенный ущерб.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
7
12
Смешно
16
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Любят чуб ат ые чужие деньги считать, сидя с голой задницей...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Трампушка решил ограбить Китай? Ну-ну. В 2009 году по всему миру распространился свиной грипп из Мексики и США. Кто-то предъявил америкашкам? Нет. Думаю, у них 0 шансов против Китая в суде, они могут добиться чего-то только своими обычными гопницкими методами - шантажом и угрозами
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
2 из 4 ответов | показать все
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Джонсон Саймон Ф., а ты-то что раздухарился? Тебе что-ли Китай заплатит? Держи шаровары шире, гoлoдoмopщик cpaный
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Мельничук Олександр, вы уверены, что я "занервувала"? Вообще-то это хамство - обращаться на мове к человеку, пишущему на русском языке на русской ветке. Вы там на Украине совсем понадусерились
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели уже 3 миллиона человек, погибли – почти 209 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие, при котором карантин в Украине может завершиться досрочно.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • COVID-19 может находиться в воздухе несколько часов: ученые назвали опасные места.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги