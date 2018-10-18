Китаянка выжила после падения к голодным акулам

В Китае в торговом центре города Цзясин работница одного из торговых центров упала к голодным акулам в момент их кормления.

Видео инцидента было опубликовано на YouTube. Женщина упала в резервуар к двум акулам и провела в воде около минуты, прежде чем была спасена.

По информации местных СМИ сотрудница ТЦ опаздывала на работу и решила сократить путь по стеклянному мосту с аквариумом с лимонными акулами. Хищников как раз начали кормить и открыли крышку резервуара. Женщина не заметила этого и упала в воду.

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На помощь к ней бросились два охранника. Они вовремя вытащили женщину. В результате никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сражение рыбачки и акулы попало на видео.