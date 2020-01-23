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23 января • обновлено в 12:16
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Китаянка с коронавирусом хитростью пробралась в Париж: началась паника

2.2т
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Гражданка Китая с симптомами смертельного коронавируса похвасталась знакомым, что ей удалось обмануть тепловизор в аэропорту Парижа.

После этого с ней срочно связалось посольство КНР во Франции и потребовало от нее срочно обратиться к врачам, передает "Интерфакс".

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Китаянка с коронавирусом хитростью пробралась в Париж

Китаянка с коронавирусом хитростью пробралась в Париж

АР

Как выяснилась, жительница Уханя, который является центром распространения опасного заболевания, поделилась с друзьями "секретом" того, как ей удалось преодолеть медицинские барьеры парижского аэропорта.

Она приняла жаропонижающее, что позволило ей благополучно миновать тепловизор. Друзья недолго думая сразу же начали звонить в посольство и бить тревогу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у госпитализированного в Санкт-Петербурге россиянина, который как раз прилетел из Китая, не подтвердилось наличие коронавируса.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Франция
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А вы думали, что фильмы про зомби- апокалипсис, это трэшняк и сехуYOчки ?Нифига, это сценарии будущего ....((((((
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