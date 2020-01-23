Китаянка с коронавирусом хитростью пробралась в Париж: началась паника

Гражданка Китая с симптомами смертельного коронавируса похвасталась знакомым, что ей удалось обмануть тепловизор в аэропорту Парижа.

После этого с ней срочно связалось посольство КНР во Франции и потребовало от нее срочно обратиться к врачам, передает "Интерфакс".

Китаянка с коронавирусом хитростью пробралась в Париж АР

Как выяснилась, жительница Уханя, который является центром распространения опасного заболевания, поделилась с друзьями "секретом" того, как ей удалось преодолеть медицинские барьеры парижского аэропорта.

Она приняла жаропонижающее, что позволило ей благополучно миновать тепловизор. Друзья недолго думая сразу же начали звонить в посольство и бить тревогу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у госпитализированного в Санкт-Петербурге россиянина, который как раз прилетел из Китая, не подтвердилось наличие коронавируса.

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