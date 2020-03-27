Любое правительство, столкнувшееся с нынешней пандемией и пытающееся защитить своих граждан, безусловно мобилизует все собственные силы и средства таким образом, чтобы выдать необходимые препараты, устройства или системы в кратчайший срок. Так действуют любые страны, от огромных КНР и США до небольших стран, наподобие Швейцарии.

Недавно у нас был материал о ситуации в Швейцарии, где мы приводили данные о том, что местная фармацевтическая компания "Рош" перешла в максимальный режим работы по выпуску тестов для коронавируса. Правда, мощности предприятия не хватает, чтобы быстро перекрыть потребность страны в тестах, но они над этим работают.

Наша пресса сообщала, что отечественные ученые разработали оригинальную тестовую систему, которая не нарушает патентного права известных производителей и есть готовность запустить производство. Возможно, оно уже и запущено. Однако есть ряд стран, в которых собственная фармацевтическая промышленность не развита или ситуация там настолько критическая, что помочь ей может только внешняя поставка необходимого.

Как мы знаем, критическая ситуация сложилась, в частности, в Испании. Там было принято решение о закупке тестовых систем в Китае, который пережил пик эпидемии и чья промышленность вышла на высокие обороты производства того, что необходимо при ликвидации самой эпидемии и ее последствий.

Понятно, что наивысший приоритет, в данной ситуации, отдается тестовым системам и вот именно они и были закуплены в Китае. Уже какое там количество их было – неизвестно, но скорее всего – значительное. И вот коллеги указали на хвост грандиозного скандала, вспыхнувшего в связи с этим.

Медики отметили некорректную работу тестовой системы и стали выяснять причины через соответствующие службы китайского посольства в Испании. Каково же было удивление испанцев, когда в посольстве им сообщили о том, что правительство Испании купило что-то непонятное у непонятного производителя. На официальном твиттер-канале посольства, размещено соответствующее пояснение.

Из этого следует, что поставки медицинского оборудования, произведенные в Испанию, не включают в себя изделия китайского производителя Shenzhen Bioeasy Biotechnology, а то, что этот производитель продает под видом тестовых систем, не сертифицировано в Китае и потому специалисты китайского посольства не могут пояснить, почему тесты работают не корректно.

Говоря медицинскими терминами, китайское посольство пояснило, что испанцы купили фуфло у китайского фуфлыжника и что им ничего не известно о том, кто там и что клепает.

В этой связи возникает простой вопрос о том, как могло случиться, что правительство Китая не в курсе того, что его предприятие впускает номенклатуру, которая идет первыми пунктами во всей отчетности, и более того, что все это идет на экспорт и тем не менее – не имеет лицензий и как выясняется, обладает сомнительным качеством.

Как хотите, а мне совсем не верится в то, что такой номер мог пройти в Китае, и отсюда возникает вопрос о том, случайно это произошло или намеренно, в виде диверсии? Ну и еще один вопрос в этой связи. Всю прошлую неделю нам рассказывали о том, что из Китая привезут триллион тестов. Потом – миллиард, после чего решили, что лучше сказать – миллион и остановились на ста тысячах или чем-то типа того. Так вот, просто интересно, кто произвел эти тесты? Будем надеяться, что не те, из-за которых в Испании разгорелся скандал. А что нам еще делать?

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