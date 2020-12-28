Китайской журналистке дали 4 года тюрьмы за репортажи о вспышке COVID-19 в Ухане

В Китае арестовали общественную журналистку Чжан Чжань за освещение информации относительно вспышки коронавируса в Ухане. Ее приговорили к четырем годам тюремного заключения.

37-летнюю женщину, которая в прошлом была юристом, задержали еще в мае во время репортажа из китайского города-эпицентра COVID-19. Позже ее обвинили в распространении неправдивых данных об инфекции, пишет The Guardian.

Отмечается, что Чжан арестовали за то, что она "устраивала ссоры и провоцировала неприятности" – обвинение, обычно используемое против диссидентов, активистов и журналистов – своими видео и сообщениями в блогах.

"Она также принимала интервью от зарубежных СМИ Free Radio Asia и Epoch Times и злонамеренно размышляла об эпидемии COVID-19 в Ухане", – говорится в сообщении.

В знак протеста против приговора журналистка объявила голодовку. При этом ее якобы держали под наблюдением 24 часа в сутки и "насильно кормили через зонд".

Чжан Чжань приговорили к 4 годам тюрьмы за репортажи о COVID-19 в Ухане

"Она чувствует себя психологически истощенной, как будто каждый день – это мучение", – прокомментировали состояние журналистки представители ее защиты. По их словам, клиентка похудела на 15-20 кг, а ее волосы коротко подстригли.

Чжань заявляет, что все ее видеорепортажи, где она критиковала секретность и цензуру по коронавирусу в Ухане, базируются на собственных наблюдениях и реакции местных жителей.

"Обычных людей, которые говорят что-то небрежно, могут вызвать и предупредить. Поскольку все находится под прикрытием, это проблема, с которой сейчас сталкивается наша страна", – сказала она в одном из отчетов.

В других журналистка обвинила власти в нарушении основных прав людей и призвала освободить гражданских журналистов, арестованных за репортажи из Уханя.

Во время судебного заседания, на котором ей объявили приговор, под зданием суда собрались представители СМИ и обычные жители, которые выступили с протестом против ареста Чжань и других журналистов, активистов.

Издание отмечает, что по крайней мере шесть гражданских журналистов подверглись подобному преследованию в китайском Ухане. Некоторые были арестованы, другие отправлены под домашний арест.

Протест против ареста Чжань и других журналистов и активистов в Ухане

Как сообщал OBOZREVATEL, аресты из-за коронавируса в Китае начались с 2020 года. Так, в январе в городе Тяньцзинь мужчину арестовали за распространение неправдивых данных о COVID-19.