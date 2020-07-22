Китайское консульство в США жгло секретные документы и устроило пожар. Видео

Китайское консульство в США жгло секретные документы и устроило пожар. Коллаж

В американском городе Хьюстон (штат Техас) консульство Китая жгло секретные документы и устроило пожар.

Происшествие случилось около восьми вечера во внутреннем дворе здания, сообщает KHOU11 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вызов в службу спасения поступил от соседей консульства, однако пожарных не пустили на территорию. Через некоторое время пожар прекратился.

Отмечается, что консульство собирается съезжать из этого здания в пятницу, 24 июля. Вероятно, там таким образом избавлялись от ненужных бумаг.

По информации газеты Global Times, после происшествия США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Чикаго произошла массовая перестрелка на похоронах. В происшествии пострадали 14 человек.