Денег, как в бюджете Украины: что известно о самом коррупционном чиновнике в мире

Бывший мэр китайского города Гуанчжоу побил мировой коррупционный рекорд. В его доме нашли 13,5 тонн золота, драгоценности и антиквариат. Сумма богатств китайского чиновника-коммуниста так велика, что могла бы погасить долги Украины перед международными партнерами.

Что известно об уникальном случае коррупции и чиновнике из “партии простых трудяг” — в материале OBOZREVATEL.

О чем речь?

Все произошло в городе Гуанчжоу на юго-востоке Китая. Во время одной из проверок сотрудники Национальной надзорной комиссии Китая нашли у местного чиновника огромные богатства. Обыски прошли у бывшего мэра Чжан Ци, который попал в поле зрения правоохранителей из-за подозрительной деятельности.

Арестовали его еще 6 сентября. За день до этого о планах силовиков он даже не догадывался, проведя день на конференции талантов провинции Хайнань в местном Народном зале.

В итоге, в подвале дома Ци нашли 13,5 тонн золота, до 200 килограмм нефрита и жадеита, антиквариат и произведениями живописи. Золотые слитки были попросту по всей комнате, а помимо них полиция нашла и крупную сумму наличных. Как оказалось, экс-чиновник также владеет недвижимостью (несколько домов площадью более 1000 квадратных метров), а еще ювелирными украшениями и другими предметами роскоши.

Золотые слитки Скриншот

Чтобы понять всю величину найденных золотых богатств, можно попросту перевести эти деньги в доллары. По самым скромным подсчетам, это примерно 646 миллионов долларов. По объемам золота это больше, чем золотые запасы Латвии, Литвы и Эстонии вместе взятых.

Но и это еще не все, в доме обнаружили просто склад наличных. По неофициальной информации, там хранилось около 268 миллиардов юаней, а это примерно 37,5 миллиардов долларов. К сравнению, доходы бюджета Украины на 2019 год составили 40 миллиардов.

Прямой же госдолг Украины составляет почти 70 миллиардов долларов. То есть суммы изъятых средств хватило бы на погашение половины финансовых обязательств Украины.

Денег у подпольного олигарха хоть отбавляй. Если легализовать доход, то он бы стал одним из самых богатых людей мира.

К примеру, в списке Forbes с таким состоянием он бы с уверенностью занял позицию от 20 до 25 места, обогнав таких известных миллиардеров как Илон Маск (компании Tesla, SpaceX), Джэк Ма (компания Alibaba), Джованни Ферреро (кондитерская компания Ferrero) и других.

Стоит отметить, после проверки дома правоохранителями им пришлось вызвать несколько грузовиков, чтобы изъять "нажитое" имущество.

Что известно о коррупционере?

Чжан Ци 57 лет. Он родом из уезда Шоу провинции Аньхой. Занимал должность заместителя секретаря муниципального комитета Саньи провинции Хайнань, заместителя мэра, директора провинциального бюро туризма и мэра города Чжанчжоу. В октябре 2014 года он стал членом Постоянного комитета Хайнаня и секретарем муниципального комитета Саньи, а в ноябре 2016 года — провинциального комитета Хайнаня.

Чжан Ци Repost.uz

Также был членом провинциального комитета Хайнаня коммунистической партии Китая и комитета муниципальной партии Хайкоу.

Он не занимался бизнесом и не создавал стартапы, а всю жизнь работал на государственных должностях по линии Коммунистической партии Китая.

Как он мог заработать так много?

Учитывая специфику дела, детали возможных преступлений изучают китайские правоохранители. Но, понимая род деятельности Чжан Ци — работа на государственных постах в пределах родного города и провинции — не сложно предположить, что получал он деньги в виде взяток.

Город Гуанчжоу, в котором и трудился чиновник, имеет красочную историю. Там проживает около 15 миллионов человек и это один из старейших городов страны. Он был основан примерно в 9 веке до нашей эры. До 1840 года это был единственный портовый город страны, открытый для европейских торговцев.

Гуанчжоу на карте

Сейчас это крупнейший экономический и туристический центр на юго-востоке Китая (к тому же и портовый город). В открытых источниках указано, что в Гуанчжоу находятся около ста оптовых рынков различных видов товара и тысячи промышленных предприятий, фабрик, заводов.

Там есть две свободных экономических зоны, а также сосредоточены крупнейшие таможенные и торговые организации. Действительно, город выглядит просто футуристически.

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wikiway

Проще говоря — возможностей заработать незаконным путем хватает.

Радоваться, правда, Чжан Ци походу осталось не долго. Если китайский суд признает его виновным, то экс-чиновнику грозит смертная казнь. А учитывая столь огромное состояние у рядового мэра, шансы на оправдательное решение суда у Чжан Ци ничтожны.

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