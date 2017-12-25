Есть у китайцев такая традиция: бесцеремонно и жестко информационно мочить своих конкурентов на рынке вооружений. Так, например, было в 2015 году, когда китайцы заблаговременно провели массовую информационную артподготовку по сырой и недоработанной "Армате", в первую очередь, защищая интересы своего производителя танков VT-4 компанию "Norinco". А в 2016 они высмеивали российский истребитель пятого поколения ПАК ФА Т-50, явно отстаивая интересы своего детища - Chengdu J-20.

И вот, на одном из крупнейших ресурсов КНР "IFENG", входящем в состав "Phoenix Satellite Television Holdings", начинается жесткая травля самоходных гаубиц 2С35-1 на колесном шасси формулой 6х6.

Китайцы точечно и четко наносили удары по новому чуду российской оборонки, припоминая как неудачи САУ "Коалиция-СВ" в их экспериментах с двумя стволами, так и тот факт, что 2С35-1 это попросту поставленная на КАМАЗ-6560 башня от российской САУ. А этот факт не делает её уникальной разработкой, да и в сравнении с иностранными аналогами, той же САУ 155-мм САУ CAESAR (CAmion Equipé d'un Système d'ARtillerie), она уступает весом, мобильностью и габаритами, из-за которых перевозить её возможно только на Ан-124.

И вот, казалось бы, с чего бы это вдруг братушки-китайцы решили пройтись катком по российской колесной САУ? Да с того, что КНР явно готовит выход "на золото" своей колесной гаубицы SH-1. Разработка данной арт-установки долгое время находилась за пределами внимания местных СМИ, но, похоже, настал её звездный час. Хотя, нельзя сказать, что SH-1 была всё это время в тени.

Известно, что эти САУ находятся на вооружении армии Мьянмы в количестве 12 единиц, а так же, что в них был заинтересован Пакистан, в северных районах и пустыне Тар которого даже проводились её испытания. При этом, данная 155-мм САУ совместима со всеми 155-мм боеприпасами НАТО, что делает её весьма и весьма конкурентоспособной!

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Вот и напрашиваются выводы из этой ситуации сами собой. С другой стороны, подобное мочилово российского оружия не только ярко демонстрирует до каких именно рамок китайцы "братушки" россиянам, но и как следовало бы действовать украинским оружейникам, конкурируя на мировом рынке с гибридными соседями.