В Китае заявили, что коронавирус возник не обязательно в их стране, а его могли завезти военные из США.

Так, глава американского Центра контроля заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, у некоторых погибших от гриппа военнослужащих в Штатах был обнаружен коронавирус Covid-19. На это гневно отреагировал в Twitter пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь.

"CDC поймали на месте преступления. Когда нулевой пациент зафиксирован в США? Сколько людей заражено? В каких больницах? Может быть американская армия принесла эпидемию в Ухань… США должны объясниться!" – высказался Лицзянь.

Отметим, власти Китая были оскорблены комментариями представителей администрации США, обвинившими Пекин в медленном реагировании на вспышку коронавируса и в недостаточной информационной открытости при освещении усилий по борьбе с вирусом.

Лицзянь написал, что прозрачность отсутствует как раз в действиях Соединенных Штатов.

1/2 CDC Director Robert Redfield admitted some Americans who seemingly died from influenza were tested positive for novel #coronavirus in the posthumous diagnosis, during the House Oversight Committee Wednesday. #COVID19 pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3