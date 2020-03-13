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13 марта • обновлено в 07:12
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Китай заявил, что коронавирус завезли военные из США

1.4т
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В Китае заявили, что коронавирус возник не обязательно в их стране, а его могли завезти военные из США.

Так, глава американского Центра контроля заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, у некоторых погибших от гриппа военнослужащих в Штатах был обнаружен коронавирус Covid-19. На это гневно отреагировал в Twitter пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь.

"CDC поймали на месте преступления. Когда нулевой пациент зафиксирован в США? Сколько людей заражено? В каких больницах? Может быть американская армия принесла эпидемию в Ухань… США должны объясниться!" – высказался Лицзянь.

Китай заявил, что коронавирус завезли военные из США

Китай заявил, что коронавирус завезли военные из США

baigenews.kz

Отметим, власти Китая были оскорблены комментариями представителей администрации США, обвинившими Пекин в медленном реагировании на вспышку коронавируса и в недостаточной информационной открытости при освещении усилий по борьбе с вирусом.

Лицзянь написал, что прозрачность отсутствует как раз в действиях Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта президент США Дональд Трамп экстренно обратился к нации из-за вспышки коронавируса и объявил 30-дневный запрет на въезд в страну лиц из Европы.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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