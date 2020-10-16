Китай впервые испытал атомную бомбу 56 лет назад: как это было

В Китае 16 октября 1964 года на полигоне возле озера Лобнор на северо-западе страны, в Синцзянь-Уйгурском автономном районе прошли первые испытания атомной бомбы. Мощность взрыва составила 22 Кт.

В 56-ю годовщину события OBOZREVATEL решил вспомнить, как Китай стал пятым в мире ядерным государством (после США, России, Великобритании и Франции) (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В тот же день руководство КНР заявило, что Китай никогда не станет первым использовать ядерное оружие. При этом на указанном полигоне за все время его существования было проведено в общей сложности 45 испытаний (23 атмосферных и 22 подземных). Ядерные взрывы полностью прекратились 24 сентября 1996 года, когда КНР подписала Договор о всестороннем запрещении ядерных испытаний.

После взрыва руководство КНР заявило, что никогда не станет первым использовать ядерное оружие. Livejournal

Ранее, в 1960 году, когда Китай начал свой проект по созданию атомной бомбы, советские специалисты-ядерщики были отозваны из КНР, но это не смогло серьёзно отодвинуть сроки.

Поскольку к тому времени в КНР с помощью СССР уже подготовили около шести тысяч собственных специалистов.

Работа по созданию атомной бомбы должна была продлиться восемь лет, но была завершена досрочно — за пять.

Работа по созданию бомбы была завершена за пять лет. EADaily

Стоит отметить, что в проекте тогда приняли участие сотни китайцев, которые проживали за границей. Часть из них после долгих лет жизни за границей оказалась в Китае уже на первом этапе атомных разработок. Таким образом, многие атомные секреты на родину привезли ученые, получившие образование и опыт за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1972 году в Харьковской области для тушения пожара на газовой скважине у села Крестище взорвали ядерную бомбу. Так называемая операция "Факел" привела к массовым заболеваниям на рак у местных жителей.