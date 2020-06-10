Китай усомнился в происхождении коронавируса

Власти Китая не могут точно сказать, что первоначальный источник нового типа коронавирусной инфекции происходит именно из их страны.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в ходе пресс-конференции заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Его слова цитируют РИА Новости.

"Эпидемия. Действительно вспышка была у нас. Но мы не можем сказать, что первоначальный источник этого коронавируса в Китае", – отметил он.

В Китае заявили, что просто раньше всех обнаружили коронавирус

При этом Ханьхуэй подчеркнул, что китайским властям раньше всех удалось выявить новый вирус COVID-19 и сделать все возможное, чтобы он не распространился.

"Мы просто раньше всех обнаружили, принимали такие меры против коронавируса", – сказал китайский посол в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ученые заявили, что источником COVID-19 вряд ли является рынок диких животных в китайском Ухане. В результате исследований биологов стало известно о том, что инфекция могла попасть на рынок от зараженного ранее человека, а не от летучих мышей.

Тогда как профессор медицины из Университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия) Николай Петровский заявил, якобы нашел признаки того, что коронавирус "выращивали" специально.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram