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10 июня • обновлено в 13:56
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Китай усомнился в происхождении коронавируса

1.1т
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Власти Китая не могут точно сказать, что первоначальный источник нового типа коронавирусной инфекции происходит именно из их страны.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Его слова цитируют РИА Новости.

"Эпидемия. Действительно вспышка была у нас. Но мы не можем сказать, что первоначальный источник этого коронавируса в Китае", – отметил он.

В Китае заявили, что просто раньше всех обнаружили коронавирус

В Китае заявили, что просто раньше всех обнаружили коронавирус

При этом Ханьхуэй подчеркнул, что китайским властям раньше всех удалось выявить новый вирус COVID-19 и сделать все возможное, чтобы он не распространился.

"Мы просто раньше всех обнаружили, принимали такие меры против коронавируса", – сказал китайский посол в РФ.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
вирус
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