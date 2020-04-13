Россия завезла в Китай новую волну коронавируса: в ответ пошли на радикальный шаг

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13 апреля • обновлено в 12:34
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Китай усилил контроль на границе после вспышки коронавируса из России

3.7т
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Власти Китая заявили, что усиливают меры пограничного контроля из-за того, что из России приезжает много людей, инфицированных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Reuters. В частности Китай принял решение усилить погранконтроль в области городов, которые расположены возле российской границы, а также ввести карантинный режим.

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Отметим, что по состоянию на 13 апреля Китае зафиксировано 108 новых заболевших COVID-19, это самое большое количество выявленных за сутки случаев в стране с 5 марта. 98 из них – у приехавших из-за границы.

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В провинции Хэйлунцзян из 56 новых случаев 49 – у приехавших из соседней России. В предыдущий день в Китае было зафиксировано не менее 72 инфицированных среди приехавших из России.

В городе на границе с РФ Суйфыньхэ и в столице провинции Харбине всех приезжающих будут отправлять в карантин на 28 дней, а также брать тесты на коронавирус.

Отметим, в России количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 2 558 человек. Общее число больных теперь составляет 18 328 россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае забили тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России. Более половины от общего числа последних зараженных – это граждане КНР, которые прибыли из РФ через северо-восточную сухопутную границу.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Россия никуда ничего не везла, это китайцы едут, возят свой коронавирус туда-сюда
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2 из 3 ответов | показать все
рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Кристина Cтефанова, на рф еще с сентября прошлого года эпидемия. Хоть кремль и скрывает, но рассеяне в интернете все пишут. 5% рассеян являются носителями антител коронавируса, хотя у них не было серьезных осложнений от коронавируса. Это официальные иследования на рф. А это 7 млн рассеян, которые являются носителеми заразы. А сколько тогда реально переболели с осложнениями (внебольничной пневмонией)? Это рассеяне заразили китайцев. Если китайцев вздумают наказать за распространение вируса, то они быстро найдут виновных.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кристина Cтефанова, Из россии всегда лезет всякая дрянь. То "русский мир", то "новороссия", то коронавирус, то гонорея с диареей ))))
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Зато рф показывает в соседнем с провинцией Хэйлунцзян Приморском крае всего 28 зараженных. Кремлеботы, вы где, со своим "вывсеврети"?
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