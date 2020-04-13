Россия завезла в Китай новую волну коронавируса: в ответ пошли на радикальный шаг

Власти Китая заявили, что усиливают меры пограничного контроля из-за того, что из России приезжает много людей, инфицированных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Reuters. В частности Китай принял решение усилить погранконтроль в области городов, которые расположены возле российской границы, а также ввести карантинный режим.

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Отметим, что по состоянию на 13 апреля Китае зафиксировано 108 новых заболевших COVID-19, это самое большое количество выявленных за сутки случаев в стране с 5 марта. 98 из них – у приехавших из-за границы.

В провинции Хэйлунцзян из 56 новых случаев 49 – у приехавших из соседней России. В предыдущий день в Китае было зафиксировано не менее 72 инфицированных среди приехавших из России.

В городе на границе с РФ Суйфыньхэ и в столице провинции Харбине всех приезжающих будут отправлять в карантин на 28 дней, а также брать тесты на коронавирус.

Отметим, в России количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 2 558 человек. Общее число больных теперь составляет 18 328 россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае забили тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России. Более половины от общего числа последних зараженных – это граждане КНР, которые прибыли из РФ через северо-восточную сухопутную границу.

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