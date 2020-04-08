Обвинили во лжи о пандемии: Китай оправдался отчетом, где скрыл скандальные факты

В Китае после обвинений во лжи о пандемии коронавируса COVID-19 опубликовали 37-страничный отчет, в котором, однако, умалчивается ряд скандальных фактов.

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Об этом пишет Daily Mail. Указывается, что хронологию борьбы с пандемией обнародовало официальное информационное агентство КНР "Синьхуа".

В документе заявляется, что страна "делится информацией и продвигает международное сотрудничество" в борьбе с COVID-19.

Документ, как передает "Синьхуа", описывает "основные факты и меры, принятые Китаем" для сдерживания инфекции. В частности, он приветствует меры, принятые президентом Си Цзиньпином и другими коммунистическими лидерами.

"Тем не менее, в гигантском отчете не учтены некоторые из наиболее важных событий кризиса в области здравоохранения, каждое из которых сыграло решающую роль в развитии глобальной чрезвычайной ситуации", – пишет Daily Mail.

Китай умолчал правду в отчете о борьбе с пандемией Коллаж

В частности, в отчете не упомянуты истории о восьми медицинских работниках из Уханя, которые в конце декабря забили тревогу по поводу COVID-19. Медики были обвинены в распространении фейков и получили выговор со стороны полиции.

Самым известным из них был доктор Ли Венлян, скончавшийся от коронавируса 7 февраля. Еще 30 декабря 34-летний мужчина разместил сообщения в чате в социальной сети, используемой местными медиками, предупреждая их об "атипичной пневмонии на рынке морепродуктов в Ухане". Это произошло за три недели до того, как Ухань "закрыли" из-за массовой вспышки болезни.

В отчете говорится следующее: "Уханьское бюро общественной безопасности решило отозвать предыдущее письмо с выговором и принесло извинения семье Ли за ошибку".

Доктор Ли Венлян, который погиб от COVID-19 Daily Mail

Доктор Ли Венлян, который погиб от COVID-19 Daily Mail

В хронологии также не упоминается оптовый рынок морепродуктов Huanan, который многие исследователи связывают с началом пандемии.

Ранее Уханьская муниципальная комиссия по здравоохранению информировала, что по состоянию на 31 декабря на рынке было выявлено 27 случаев заболевания.

Однако, в некоторых других отчетах высказывалось предположение, что "нулевой" пациент не имел связи с рынком. Тем не менее, рынок был закрыт 1 января.

26 января в "Синьхуа" сообщали, что исследование, проведенное Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), установило: коронавирус передало человеку дикое животное, продаваемое в качестве пищи на рынке.

В новом отчете под 26 января упомянут Ма Сяовэй, глава Китайской национальной комиссии по здравоохранению, который заявил, что "источник инфекции еще не найден и необходимы исследования, чтобы понять его патогенность".

Китайских чиновников также обвинили в том, что они приказали лабораториям прекратить тестирование и уничтожить все образцы коронавируса на самых ранних стадиях вспышки.

Так, 1 января официальные лица из комиссии по здравоохранению провинции Хубэй подписали распоряжение в отношении некоторых генных лабораторий, которые еще 27 декабря определили новый штамм SARS-подобного коронавируса. Соответствующее расследование было опубликовано ведущей пекинской медиа-группой Caixin. Этих данных в хронологии "Синьхуа" нет.

Также остается загадкой, когда президент Китая Си Цзиньпин впервые узнал и заговорил о вспышке.

В хронологии, а также во многих сообщениях государственных СМИ утверждалось, что он "дал указание по противодействию эпидемии, когда председательствовал на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК" 7 января.

Тем не менее, расследование государственных документов и официальных отчетов показывает, что его речь не упоминалась ни в каких сводках до 15 февраля, что было редкостью для китайской пропаганды, особенно в отношении президента.

"Синьхуа" 7 января публиковало новость о политической встрече под заглавием "Си Цзиньпин провел встречу с руководством КПК". В тексте не говорилось о вирусной пневмонии в Ухане.

Президент Китая Си Цзиньпин Daily Mail

Также не сообщается о новых случаях заболевания между 6 и 17 января, когда в городе проводилась серия важных политических встреч, известных как "две сессии". В конференциях приняли участие около 700 чиновников, законодателей и представителей правительства.

К 5 января городская комиссия по здравоохранению зарегистрировала 59 случаев заболевания и ни одной смерти.

"Эти 12 дней были бы критически важны для предотвращения распространения вируса, но официальные лица либо сообщали об отсутствии новых случаев, либо не выпускали ежедневные обновления", – отметили в Daily Mail.

"Таким образом, Ухань, город с населением 11 миллионов человек, пропустил ключевые 12 дней, чтобы не допустить дальнейшего распространения эпидемической болезни", – критиковала правительство шанхайская газета Yicai в статье от 1 февраля.

В официальном отчете за этот период сообщается только о действиях и реакциях власти на вспышку болезни (к примеру, описано выделение первого нового штамма коронавируса, разработка наборов для тестирования и заявление Всемирной организации здравоохранения о болезни). Самой статистики заболеваемости нет.

Кроме того, 18 января, когда уже было известно о болезни, представители общины в Ухане организовали большой банкет, пригласив более 40 тысяч семей на лунный Новый год. В хронологии этот момент не описывается.

Празднование лунного Нового года 18 января в Ухане Daily Mail

Нет в отчете и нашумевшего интервью мэра Уханя Чжоу Сяньвана. Он признался, что его команда не предоставила информацию о ситуации "вовремя".

По его словам, около пяти миллионов жителей Уханя покинули город, прежде чем 23 января были остановлены все виды транспорта. Мэр сказал, что эти люди уехали из-за лунного Нового года, а также из-за "общественного мнения". Когда город "закрыли", в нем находилось девять миллионов человек, сказал чиновник.

Мэр Уханя Чжоу Сяньвань дает интервью CCTV Daily Mail

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