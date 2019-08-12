Китай стянул армию к бунтующему Гонконгу: что происходит

Власти Китая стянули вооруженные силы к Гонконгу, где больше двух месяцев происходят многомиллионные протесты из-за закона об экстрадиции.

Официально Силы Народной вооруженной полиции КНР – внутренних войск, находящихся в подчинении у Минобороны – будут участвовать в крупных учениях. Об этом сообщает charter97.org со ссылкой на подконтрольное Компартии Китая издание Global TImes.

Отмечается, что военные концентрируются в Шеньчжене, 10-миллионном городе в провинции Гуандун, который граничит с Гонконгом (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Скрин видео

На ролике видно, как колонны из десятков бронетранспортеров и армейских автомобилей проследуют по шоссе и городским улицам, занимая стоянки, которые превращаются в фортпосты.

В то же время Народно-освободительная армия Китая опубликовала видео учебных тренировок, где солдаты, вооруженные винтовками, получают навыки разгона толп людей при помощи бронетехники и водяных пушок. Закадровый голос на ролике предупреждал: "Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск".

Напомним, протесты в Гонконге, которые начались в ответ на попытку принять закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, может использоваться для борьбы с диссидентами, бежавшими из материкового Китая в Гонконг, продолжаются с начала лета.

На первый митинг 9 июля вышло около миллиона человек, но несмотря на это, законодательное собрание Гонконга начало второе чтение законопроекта, а полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Это спровоцировало еще более масштабную волну протестов, и вскоре на марш вышла четверть населения Гонконга (почти два миллиона человек).

Хотя 9 июля глава администрации Гонконга Кэрри Лам заверила, что поправки в законопроект "мертвы", протесте в Гонконге продолжились.

Как писал OBOZREVATEL, новая масштабная акция в Гонконге прошла 11 августа. Во время демонстрация разгорелись жесткие стычки между активистами и полицейскими.

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