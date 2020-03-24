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24 марта • обновлено в 07:53
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Китай снимает ограничения с очага вспышки коронавируса Уханя

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В городе Ухань (Китай), который стал эпицентром коронавируса COVID-19, предварительно начнут снимать ограничения карантина с 8 апреля.

В штабе по борьбе с заболеванием рассказали, что постепенно начнут восстанавливать внешнее транспортное сообщение.

"Постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение", – говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
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