Китай снимает ограничения с очага вспышки коронавируса Уханя

В городе Ухань (Китай), который стал эпицентром коронавируса COVID-19, предварительно начнут снимать ограничения карантина с 8 апреля.

В штабе по борьбе с заболеванием рассказали, что постепенно начнут восстанавливать внешнее транспортное сообщение.

"Постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение", – говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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