Китай скрывал угрозу смертельной пандемии COVID-19: СМИ нашли новые доказательства

Журналисты обнаружили новые доказательства того, что Китай скрывал данные о заразности COVID-19. По их словам, власти знали об опасности болезни почти за месяц до того, как объявили о ней.

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Об этом сообщает DailyMail, ссылаясь на расследование медиагруппы Caixin. Издание отмечает, что оригинальный отчет на китайском языке был удален, однако в сети удалось найти его сокращенную версию на английском.

Согласно опубликованным данным, в Китае знали об опасности вируса и его способности передаваться от человека к человеку задолго до 20 января, когда они подтвердили это всему миру.

"Китай знал, что новый вирус распространился в декабре 2019, но не стал сообщать это общественности или другим странам. Эта безответственность, вероятно, усугубила пандемию", – заявил китайский активист Ляньчао Хан.

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В отчете говорится, что еще до того, как 31 декабря ВОЗ узнал о потенциальной угрозе, девять лабораторий Китая уже вовсю исследовали COVID-19, а пять из них даже смогли собрать почти полную последовательность его генома.

Один из образцов принадлежал 65-летнему курьеру, который был госпитализирован в Гуанчжоу 18 декабря. Через 9 дней они позвонили в больницу Уханя и заявили, что обнаружили новый коронавирус.

"Они позвонили и сказали нам, что это новый коронавирус", – заявил один из врачей.

Caixin также нашел публикацию исследователя из частной фирмы в Гуанчжоу. В ней он утверждал, что почти сразу стала понятна схожесть патогена с коронавирусом SARS.

По данным медиагруппы, 27 декабря лаборатория той же больницы Гуанчжоу собрала почти полную последовательность генома COVID-19 и отправила данные в Китайскую академию медицинских наук.

Другая медицинская лаборатория в то же время подтвердила, что вирус передается воздушно-капельным путем на близком расстоянии и он явно заразен.

Третья компания, изучавшая этот образец, завершила секвенирование генов 29 декабря и подтвердила, что новый вирус действительно похож на SARS, но это другая болезнь.

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Также Caixin утверждают, что существовали различные приказы, запрещающие публиковать любую информацию об исследовании патогена без официального соглашения.

Официально же Китай подтвердил заразность вируса только 20 января. И как сообщает DailyMail, если бы карантинные меры начали принимать тремя неделями ранее, то удалось бы сократить количество заболевания на 95%.

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