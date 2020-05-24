Китай сделал заявление о "новой холодной войне" с США и союзе с Россией

В Китайской Народной Республике заявили, что США выдвигают отношения со страной на "грань новой холодной войны" в связи с ростом напряженности вокруг пандемии коронавируса, статуса Гонконга, торговли и других вопросов.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщается на сайте ведомства. По его словам, виноваты в этом якобы какие-то "политические силы". Однако, министр не уточнил, кого именно имеет ввиду.

"Нам стало известно, что некоторые политические силы в США захватывают отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань новой холодной войны", – заявил чиновник.

Глава МИД Китая Ван И сделал заявление о "новой холодной войне" с США и союзе с Россией

Вместе с тем, по его словам, Китай и Россия, поддерживая и защищая друг друга от "необоснованных нападок" других стран, стали оплотом против "политического вируса".

"Перед лицом необоснованных нападок и клеветы со стороны отдельных стран, Россия и Китай поддерживают друг друга и выступают в защиту справедливости", – сказал министр.

По его словам, Россия и Китай во время пандемии стали "неприступной крепостью, которую нельзя сломить "политическими вирусами".

"Пока Китай и Россия стоят плечом к плечу и тесно сотрудничают друг с другом, стабильность во всем мире будут надежно защищена, а международная справедливость будет эффективно поддерживаться", – отметил Ван И.

Как сообщал OBOZREVATEL, США вышли на тропу войны с Китаем из-за коронавируса: экономические санкции могут коснуться всех.

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