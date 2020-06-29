Китай разрешил использовать экспериментальную вакцину от COVID-19 для военных

Армии КНР разрешили тестировать образец вакцины против коронавируса, который разработала китайская компания CanSino Biologics, а также исследовательский институт Академии военных наук.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на заявление компании. Там отметили, что сейчас использование Ad5-nCoV (название вакцины. – Ред.) ограничено только военными структурами, и пока не может иметь более широкого охвата без одобрения со стороны отдела материально-технического обеспечения Народно-освободительной армии Китая.

По данным разработчиков вакцины, Центральная военная комиссия Китая одобрила применение препарата 25 июня сроком на один год. Ранее в ходе его клинических исследований была подтверждена безопасность образца, а также определенная степень эффективности.

Согласно результатам первых двух этапов клинических испытаний Ad5-nCoV, вакцина способна предотвращать развитие заболеваний, вызванных коронавирусом. При этом CanSino Biologics отмечает, что коммерческий успех вакцины не может быть гарантирован.

Ad5-nCoV является одной из восьми потенциальных вакцин против коронавируса, разрабатываемых в Китае и утвержденных для проведения клинических испытаний на людях в КНР и за пределами страны. Тестирование этой вакцины на людях было одобрено, в частности, в Канаде.

Ранее в июне 2020 года Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая получила разрешение на тестирование на людях второй разработанной там экспериментальной вакцины против COVID-19. СМИ отмечают, что Китай пока что лидирует в мире по разработке вакцин против коронавируса.

Однако пока ни одна из разрабатываемых в мире прививок не доведена до третьей стадии: для этой фазы испытаний требуются тысячи участников, а исследование должно вестись в стране, где вирус широко распространен, то есть в естественном окружении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайская компания China National Biotec Group также заявила об успешном тестировании вакцины против коронавируса (COVID-19) на людях. Предварительный анализ показал, что она способствовала безопасной выработке антител от коронавируса у всех 1120 здоровых испытуемых, которым ввели препарат.