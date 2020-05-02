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3 мая • обновлено в 22:13
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Китай пытается скрыть происхождение коронавируса? ВОЗ не допустили к расследованию

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Китай не допустил Всемирную организацию здоровья к участию в расследовании происхождения коронавируса COVID-19.

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Как сообщает "Sky News", об этом заявил представитель ВОЗ доктор Гауди Галеа.

Китай против международного расследования

Китай против международного расследования

"Мы знаем, что проводится какое-то национальное расследование, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться. Нам нужно знать как можно больше, чтобы предотвратить повторение нынешней ситуации", – отметил он.

ВОЗ до этого уже неоднократно обращалась к властям Китая с просьбой привлечь их представителей к расследованию о происхождении коронавируса, но попытки не увенчались успехом.

В организации опасаются, что Китай не хочет, чтобы происхождение COVID-19 стало известно на международном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с коронавирусом.

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Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вирус
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