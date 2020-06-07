Китай пообещал создать вакцину от коронавируса для всего мира
В случае создания китайскими учеными вакцины от коронавируса (COVID-19), она станет доступной для всего мира.
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Как сообщает "Жэньминь жибао", об этом заявил на пресс-конференции министр науки и техники Китая Ван Чжиган.
По его словам, такие обязательства стоят перед председателем КНР Си Цзиньпином.
Чжиган отметил, что на данный момент в Китае проводятся пять независимых клинических испытаний на людях вакцины от COVID-19, а это половина от всех испытаний в мире.
Он добавил, что при создании вакцины отдается приоритет ее безопасности, эффективности и доступности.
Как сообщал OBOZREVATEL, вакцина от коронавируса в Китае может быть готова уже к концу 2020-го или в начале 2021 года.