Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится

Заявления китайских ученых о возможной утечке коронавируса из лаборатории опровергли версию властей о возникновении инфекции на рынке морепродуктов в Ухане.

На это обратил внимание бывший советник Путина, российский экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в интервью "Гордону".

"Официальная версия китайских властей исходит из того, что источником коронавируса был рынок морепродуктов. Проблема заключается в том, что на этом рынке никто никогда не видел продажи летучих мышей. Кроме того, Ухань находится примерно в 2000 километрах от Юньнаня – места природного обитания подковоносых летучих мышей. Наконец, все предыдущие вспышки коронавирусных эпидемий в Китае (пять из шести) происходили в южных провинциях – Гуандун и Юньнань – и никогда в более северном и холодном Хубэе", – подчеркнул он.

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Илларионов также упомянул об ученой из Китая Ши Чжэнли, которую называют создательницей коронавируса.

"Она сама сообщила, что провела несколько бессонных ночей, анализируя свои материалы и проверяя, не вырвался ли этот вирус из ее лаборатории. После чего заявила: нет, не вырвался. Правда, это ее заявление оказалось не официальным, а личным, причем только в соцсетях", – отметил он.

Илларионов обратил внимание, что за три с лишним месяца с начала эпидемического взрыва Чжэнли не обнародовала документы, которые свидетельствовали бы о различиях между результатами ее работы и коронавирусом. "Одних клятв, пусть даже и ее собственной жизнью, для доказательства отсутствия такой связи недостаточно", – возмутился он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, шпионы западных спецслужб взялись за работы Ши Чжэнли, которая допустила утечку коронавируса из ее лаборатории.

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