Китай почти поборол коронавирус: озвучена победная статистика

В Китае, где в конце прошлого года началась и к этому времени распространилась по всему миру пандемия коронавируса, за сутки 30 марта не зафиксировали ни одного случая смерти от COVID-19 и не выявили новых больных.

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Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers и центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

При этом известно, что за время распространения вируса в стране зафиксировали 82 223 случая заражения, умерли – 3308 и вылечились 75 926 человек.

Китай почти поборол коронавирус

Таким образом, Китаю осталось вылечить около 3 тысяч человек, при условии, что болезнь не будет распространяться дальше.

Однако уже с начала 31 марта в стране зарегистрировали 79 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от него.

Ситуация с COVID-19 в Китае 30 марта worldometers.info

Ситуация с COVID-19 в Китае 31 марта worldometers.info

Напомним, что OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий, связанных с распространением коронавируса в Украине и мире.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, жители китайского Уханя, который был эпицентром распространения коронавируса COVID-19, считают, что количество смертей намного больше показателя, заявленного властями. Они подсчитали, что вирус унес жизни 42 тысяч человек.

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