Китай побеждает COVID-19: выявлен лишь 1 новый больной

Тимур Григоренко Мир 08:24, 2.05.2020

В Китае сообщили, что состоянием на 2 мая зафиксировали пока только один случай заражения COVID-19. Это самый низкий показатель в стране с начала пандемии коронавируса.

Об это пишет CNBC со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая. При этом отмечается, что больной прибыл из-за рубежа.

COVID-19 в Китае

Добавим, что новых смертей от осложнений COVID-19 не регистрировали уже 17 дней подряд. В целом, количество подтвержденных случаев в Китае составило 82 875, а число погибших – 4633. При этом болезнь побороли 77 685 пациентов.

Напомним, что коронавирусом в мире уже заразились свыше 3,4 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Китаем, которая закончила торговую войну, теперь имеет второстепенное значение. При этом американское правительство может ввести новые пошлины против Китая из-за его роли в распространении коронавируса.

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Мир

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