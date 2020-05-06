Китай победил коронавирус: за три недели никто не умер от COVID-19

В Китае состоянием на 6 мая зафиксировали только два случая заражения коронавирусом COVID-19.

При этом новые зараженные ранее прибыли из-за заграницы, передает CNBC со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая.

Новых летальных случаев от осложнений COVID-19 в Китае не обнаруживали уже три недели подряд. Однако сообщается, что на минувшей неделе в Пекине умер человек, но причины смерти не разглашаются.

COVID-19 в Китае

Всего в Китае зарегистрировали 82 881 случай заражения COVID-19, выздоровели 77 853 человека, скончались – 4633.

Напомним, ранее в Китае зафиксировали пока только один случай заражения COVID-19. Это самый низкий показатель в стране с начала пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 6 мая коронавирус поразил более 3,7 млн человек по всему миру, в Украине количество больных достигло 12 697 человек.

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