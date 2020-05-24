Китай ответил на обвинения в "утечке" коронавируса: озвучено предложение

Власти Китая поддержали идею международного научного расследования, призванного прояснить вопрос о происхождении COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил руководитель китайского Министерства иностранных дел Ван И. Его слова цитирует ChannelNewsAsia.

"Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса", – сказал он.

Ван И озвучил позицию Китая относительно расследования о происхождении COVID-19

При этом Ван И выступил против того, что он назвал попытками американских политиков "сфабриковать слухи" о происхождении возбудителя коронавируса и "стигматизировать Китай".

Поэтому глава китайского МИД подчеркнул, что расследование должно быть свободно от политики и различных предубеждений.

"Мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным", – добавил Ван И.

Как сообщал OBOZREVATEL, призыв Австралии провести независимое расследование с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2 поддержали 122 страны.