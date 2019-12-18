Китай накрыло новое мощное землетрясение: есть пострадавшие

Китай накрыло новое землетрясение силой 5,2 балла. В результате на юго-западе страны пострадали пять человек.

Как сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти, эпицентр находился вблизи города Нейджанг в провинции Сычуань на глубине 14 км. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что началась спасательная операция при участии медиков и пожарных. На данный момент все пострадавшие уже доставлены в медучреждения.

Землетрясение в Китае

Землетрясение в Китае "Корреспондент", иллюстрация

Кроме того, железнодорожный департамент активировал план реагирования на чрезвычайную ситуацию, введя скоростные ограничения и изменения в систему управления, что повлекло задержки некоторых поездов.

Video: CCTV footage captures students taking cover as M5.2 earthquake hits Zizhong County, SW China's Sichuan Province pic.twitter.com/8cJiuOgJWU — CGTN (@CGTNOfficial) December 18, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области в ночь на 4 декабря произошло землетрясение магнитудой 2 бала по шкале Рихтера.

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