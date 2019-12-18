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18 декабря • обновлено в 08:34
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Китай накрыло новое мощное землетрясение: есть пострадавшие

1.8т
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Китай накрыло новое землетрясение силой 5,2 балла. В результате на юго-западе страны пострадали пять человек.

Как сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти, эпицентр находился вблизи города Нейджанг в провинции Сычуань на глубине 14 км. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что началась спасательная операция при участии медиков и пожарных. На данный момент все пострадавшие уже доставлены в медучреждения.

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Землетрясение в Китае

Землетрясение в Китае

Землетрясение в Китае

"Корреспондент", иллюстрация

Кроме того, железнодорожный департамент активировал план реагирования на чрезвычайную ситуацию, введя скоростные ограничения и изменения в систему управления, что повлекло задержки некоторых поездов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области в ночь на 4 декабря произошло землетрясение магнитудой 2 бала по шкале Рихтера.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Китай
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