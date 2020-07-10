Китай накрыла "чума" саранчи: регионы под ударом уничтожения
В Китае началось нашествие бамбуковой саранчи, которая уже уничтожила 6593 гектаров сельскохозяйственных культур в городском округе Пуэр.
Как сообщает DailyMail, нашествие саранчи обнаружили в автономном уезде Цзянчэн городского округа Пуэр, неподалеку от границы с Лаосом.
Согласно предположениям местных властей, нашествие может продолжаться до сентября, а сами насекомые способны нанести огромный вред сельской культуре. А в Управлении лесного хозяйства Пуэра предупредили, что саранча может распространиться и на другие территории юга Китая.
"Исходя из первоначальных исследований и оценок, существует высокая вероятность того, что бамбуковая саранча будет распространяться в приграничных районах в период с июля по сентябрь", – предупредили власти.
По состоянию на 10 июля насекомые уничтожили 6593 гектаров сельскохозяйственных культур. Для борьбы с ними чиновники используют беспилотные летательные аппараты, с помощью которых им удалось уничтожить саранчу на почти 3000 гектаров.
Как сообщал OBOZREVATEL, вслед за пандемией COVID-19 на мир в 2020 году могут обрушиться пожары, потоп, неурожай и нашествие саранчи.