Китай накрыла "чума" саранчи: регионы под ударом уничтожения

Антон Малиновский Мир 20:14, 10.07.2020

В Китае началось нашествие бамбуковой саранчи, которая уже уничтожила 6593 гектаров сельскохозяйственных культур в городском округе Пуэр.

Как сообщает DailyMail, нашествие саранчи обнаружили в автономном уезде Цзянчэн городского округа Пуэр, неподалеку от границы с Лаосом.

Согласно предположениям местных властей, нашествие может продолжаться до сентября, а сами насекомые способны нанести огромный вред сельской культуре. А в Управлении лесного хозяйства Пуэра предупредили, что саранча может распространиться и на другие территории юга Китая.

"Исходя из первоначальных исследований и оценок, существует высокая вероятность того, что бамбуковая саранча будет распространяться в приграничных районах в период с июля по сентябрь", – предупредили власти.

Китай накрыла саранча
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По состоянию на 10 июля насекомые уничтожили 6593 гектаров сельскохозяйственных культур. Для борьбы с ними чиновники используют беспилотные летательные аппараты, с помощью которых им удалось уничтожить саранчу на почти 3000 гектаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, вслед за пандемией COVID-19 на мир в 2020 году могут обрушиться пожары, потоп, неурожай и нашествие саранчи.

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