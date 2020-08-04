Китай начал строительство еще семи лабораторий с опасными вирусами

В Китае до 2026 года будут построены еще семь лабораторий, имеющих право работать с самыми опасными патогенами.

В статье заместителя директора Уханьского института вирусологии Китайской академии наук, доктора Чжимина Юаня в журнале ScienceDirect говорится о национальной программе Китая по созданию биолабораторий самого высокого уровня защиты – BSL-4.

Программа создана в связи с тем, что китайские регионы все чаще сталкиваются со смертельными инфекционными заболеваниями.

Одну из лабораторий возведут в районе Харбина, там сосредоточатся на исследованиях заболеваний, передающихся от животных к человеку.

В юго-западном Китае (провинция Юньнань) создадут центр биологической безопасности, который займется экспериментами по инфицированию нечеловеческих приматов (все приматы, кроме человека).

На севере страны Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний создаст лабораторию высокого уровня защиты для борьбы с инфекционными заболеваниями и их профилактикой.

После этого будет рассмотрено строительство других объектов максимального биоконтроля на юге, востоке и северо-западе Китая в соответствии с внутренними и международными требованиями.

"Специальные исследовательские сооружения будут также построены в институтах, работающих в специальных областях (глубоководные, космические, полярные и другие специальные среды)", – пишет Юань.

Что касается флагмана этой работы – Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, расположенной в провинции Хубэй (центральный Китай), то она будет продолжать исследования высокопатогенных микроорганизмов, а также осуществлять функции международного сотрудничества, в частности принимать делегации ВОЗ.

Как писал OBOZREVATEL, США заявили, что коронавирус вышел из китайской лаборатории в Ухане.